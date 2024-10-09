 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

«Росхим» победил на торгах по продаже 97% акций «Метафракс Кемикалс»

(Фото: metafrax.ru)

Компания «Росхим» победила на торгах Росимущества по продаже почти 97% акций одного из крупнейших российских производителей метанола «Метафракс Кемикалс», указано на сайте государственной информационной системы (ГИС) «Торги».

«Росхим» был единственным участником аукциона. Акции продали по начальной цене — 14,7 млрд руб., процедура прошла в закрытом режиме. Договор между компаниями должен быть заключен в течение пяти рабочих дней с момента подведения итогов аукциона.

О проведении торгов правительство распорядилось в сентябре.

«Метафракс» передали в управление «Росхиму» после отмены приватизации
Бизнес
Фото:metafrax.ru

Осенью 2023 года акции «Метафракс Кемикалс», составляющие 95,88% уставного капитала общества, перешли под контроль государства. Это произошло после того, как Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании незаконными итогов приватизации завода в 1990-х годах. Завод производит опасную продукцию, в том числе метанол, поэтому его приватизация была запрещена, отметили в ведомстве.

В «Метафракс Кемикалс» заявили, что у компании есть документы, подтверждающие законность процедуры приватизации, «которая проходила под полным ведением и контролем Госкомимущества».

В феврале 2024 года «Росхим» стал управляющей организацией «Метафракс Кемикалс». Исполнительным директором «Метафракса» стал Альберт Худайбирдин.

HBO назвал предполагаемого создателя биткоина

Учитель из Чечни извинился за оскорбление христиан

Впервые россиянка покорила 14 высочайших гор мира

Миллионы жителей Флориды призвали эвакуироваться в ожидании урагана «Милтон»

Кремль прокомментировал сообщения о семи телефонных разговорах Путина с Трампом

Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире

Турция вслед за Россией заблокировала Discord

В Петербурге представили мотоцикл Aurus

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Компании
торги Росимущество приватизация передача акций
АО "РОСХИМ" АО "МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС"
Материалы по теме
«Метафракс» передали в управление «Росхиму» после отмены приватизации
Бизнес
Суд взыскал в пользу государства 94,2% акций «Метафракс Кемикалс»
Бизнес
Власти решили национализировать завод «Метафракс» из-за контроля из США
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 106,42 (+0,73) Инвестиции, 17:45 Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 96,95 (+0,84) Инвестиции, 17:45
Суд начал банкротство Хотина по заявлению Альфа-банкаФинансы, 22:20
Путин предложил губернатору рассказать, отечественный ли на нем костюмОбщество, 22:17
Спецслужбы Израиля расстреляли на улице лидера палестинской группировкиПолитика, 22:10
Алаудинов встретился с «Русской общиной» и поддержал ее членовОбщество, 22:05
Дожди впервые за десятилетия затопили пустыню Сахара. ВидеоОбщество, 21:47
Как суперураган во Флориде способен повлиять на выборы президента СШАПолитика, 21:42
Глава округа в Запорожье подписала контракт с МинобороныПолитика, 21:35
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Курской области создали министерство восстановления приграничьяПолитика, 21:10
«Росхим» победил на торгах по продаже 97% акций «Метафракс Кемикалс»Бизнес, 21:10
Зеленский нашел, кому показать свой план после отмены приезда БайденаПолитика, 20:56
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 20:56
Путин дал старт производству Lada AuraОбщество, 20:49
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 20:42
Эксперты объяснили, чем полезны открытия нобелевских лауреатов по химииОбщество, 20:34