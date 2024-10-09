«Росхим» победил на торгах по продаже 97% акций «Метафракс Кемикалс»
Компания «Росхим» победила на торгах Росимущества по продаже почти 97% акций одного из крупнейших российских производителей метанола «Метафракс Кемикалс», указано на сайте государственной информационной системы (ГИС) «Торги».
«Росхим» был единственным участником аукциона. Акции продали по начальной цене — 14,7 млрд руб., процедура прошла в закрытом режиме. Договор между компаниями должен быть заключен в течение пяти рабочих дней с момента подведения итогов аукциона.
О проведении торгов правительство распорядилось в сентябре.
Осенью 2023 года акции «Метафракс Кемикалс», составляющие 95,88% уставного капитала общества, перешли под контроль государства. Это произошло после того, как Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании незаконными итогов приватизации завода в 1990-х годах. Завод производит опасную продукцию, в том числе метанол, поэтому его приватизация была запрещена, отметили в ведомстве.
В «Метафракс Кемикалс» заявили, что у компании есть документы, подтверждающие законность процедуры приватизации, «которая проходила под полным ведением и контролем Госкомимущества».
В феврале 2024 года «Росхим» стал управляющей организацией «Метафракс Кемикалс». Исполнительным директором «Метафракса» стал Альберт Худайбирдин.
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