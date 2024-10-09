Путин и Лукашенко провели в Кремле четырехчасовые переговоры

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Кристина Кормилицына / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин провел встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле, сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого».

Завершение переговоров ТАСС подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В общей сложности визит Лукашенко в Кремль продлился более четырех часов. Сначала президенты провели часовые переговоры в расширенном составе, потом в течение 15 минут беседовали тет-а-тет, отмечает «Пул Первого».

Ранее в Кремле состоялась церемония награждения Лукашенко высшей государственной наградой России — орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Указ о присуждении политику награды Путин подписал 30 августа, в день 70-летия белорусского президента. После церемонии 9 октября в Кремле президенты вновь пообщались с глазу на глаз.

Российский лидер отметил, что орден Лукашенко вручают за «особые заслуги в укреплении двусторонних связей между Россией и Белоруссией». В ходе переговоров с коллегой президент России отметил, что торгово-экономические отношения Москвы и Минска развиваются «самым наилучшим образом».