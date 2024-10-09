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Политика ,  
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Путин вручил Лукашенко в Кремле орден апостола Андрея Первозванного

Путин вручил Лукашенко в Кремле орден апостола Андрея Первозванного
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Президент России Владимир Путин вручил белорусскому лидеру Александру Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного при личной встрече, сообщила пресс-служба Кремля.

Указ о награждении Лукашенко высшей государственной наградой России Путин подписал 30 августа, в день 70-летия белорусского политика.

Орден Андрея Первозванного был учрежден Петром I, его вручают за особые заслуги, отметил Путин в беседе с Лукашенко.

«В данном случае — за особые заслуги в укреплении двусторонних связей между Россией и Белоруссией. Вы очень много сделали для этого», — сказал российский президент.

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По его словам, торгово-экономические отношения Москвы и Минска развиваются «самым наилучшим образом».

«По нашей статистике, объем товарооборота — $46,5 млрд. Это, по-моему, 4,2 трлн руб. По белорусской статистике — чуть больше», — сообщил Путин.

Россия занимает первое место по объемам прямых инвестиций в белорусскую экономику, добавил президент России. Показатель вложений со стороны Москвы составил $4,5 млрд.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного был первым орденом и высшей наградой в Российской империи. Всего до 1917 года награду получили более 1 тыс. человек, из них около половины были иностранными подданными. После Октябрьской революции орден, как и все остальные награды Российской империи, был упразднен. Восстановлен указом президента Бориса Ельцина от 1 июля 1998 года.

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