Путин вручил Лукашенко в Кремле орден апостола Андрея Первозванного

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Президент России Владимир Путин вручил белорусскому лидеру Александру Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного при личной встрече, сообщила пресс-служба Кремля.

Указ о награждении Лукашенко высшей государственной наградой России Путин подписал 30 августа, в день 70-летия белорусского политика.

Орден Андрея Первозванного был учрежден Петром I, его вручают за особые заслуги, отметил Путин в беседе с Лукашенко.

«В данном случае — за особые заслуги в укреплении двусторонних связей между Россией и Белоруссией. Вы очень много сделали для этого», — сказал российский президент.

По его словам, торгово-экономические отношения Москвы и Минска развиваются «самым наилучшим образом».

«По нашей статистике, объем товарооборота — $46,5 млрд. Это, по-моему, 4,2 трлн руб. По белорусской статистике — чуть больше», — сообщил Путин.

Россия занимает первое место по объемам прямых инвестиций в белорусскую экономику, добавил президент России. Показатель вложений со стороны Москвы составил $4,5 млрд.