Пилот самолета «Турецких авиалиний» умер во время полета
Пилот авиакомпании Turkish Airlines умер во время полета рейса Сиэтл — Стамбул, сообщил представитель перевозчика Яхъя Устюн в соцсети Х (Twitter).
Командир рейса Ильчехин Пехливан управлял воздушным судном Airbus 350.
«Пилот <...> потерял сознание во время полета. Когда первая медицинская помощь не дала результатов, экипаж самолета принял решение совершить экстренную посадку, но наш капитан скончался до приземления», — написал Устюн.
Самолет совершил экстренную посадку в Нью-Йорке.
Пехливану было 59 лет, в Turkish Airlines он работал с 2007 года. Восьмого октября он прошел медобследование, проблем со здоровьем специалисты не выявили. Авиакомпания выразила соболезнования семье пилота.
В конце сентября из-за смерти пассажира в Ульяновске экстренно приземлился самолет, летевший из Москвы в Самару. Мужчина почувствовал себя плохо еще в аэропорту Внуково, пока ожидал посадку на рейс, но после оказания помощи решил не отменять полет.
В самолете ему снова стало плохо, он ушел в туалет и долгое время не выходил. Бортпроводники решили открыть дверь, на тот момент пассажир был без сознания. По предварительным данным, он скончался из-за проблем с сердцем.
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