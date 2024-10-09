Трех собак и 20 котов спасли из пожара в Норильске

Фото: МЧС России / Telegram Фото: МЧС России / Telegram Фото: МЧС России / Telegram

Пожарные вынесли из горящей квартиры в Норильске более двух десятков котов и собак, сообщило МЧС России.

По его информации, пожар начался на кухне в квартире на четвертом этаже девятиэтажки. В отсутствие хозяев огонь охватил всего 4 кв. м, однако животные надышались дымом.

«Из горящей квартиры сотрудники МЧС России вынесли и привели в чувства трех собак и 20 котов», — рассказали в министерстве.

Все животные живы, уточнили там.