Трех собак и 20 котов спасли из пожара в Норильске
Пожарные вынесли из горящей квартиры в Норильске более двух десятков котов и собак, сообщило МЧС России.
По его информации, пожар начался на кухне в квартире на четвертом этаже девятиэтажки. В отсутствие хозяев огонь охватил всего 4 кв. м, однако животные надышались дымом.
«Из горящей квартиры сотрудники МЧС России вынесли и привели в чувства трех собак и 20 котов», — рассказали в министерстве.
Все животные живы, уточнили там.
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