На Камчатке описали землетрясения словами «лампочка тряслась, кот бегал»

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В ночь с 14 на 15 февраля неподалеку от Усть-Камчатска произошло два толчка магнитудой 4,8 и 5,8 соответственно, сообщили на сайте Камчатского филиала геофизической службы РАН. Опрошенные РБК жители Усть-Камчатска сообщили, что почувствовали только второй толчок с большей магнитудой.

«Лампочка тряслась, и кот начал бегать. Первый [толчок] вообще не сильный, а второй мощный», — сообщила РБК жительница Усть-Камчатска.

Другой житель Усть-Камчатска поделился, что в момент второго события почувствовал резкий, но не сильный толчок, «последствий никаких не видел».

«Первое землетрясение я не почувствовала. Второе было довольно ощутимое. На третьем этаже чувствовалось хорошо», — сообщила РБК Наталья, жительница Усть-Камчатска.

В МЧС региона рассказали, что оперативные группы спасателей обследовали здания поселка после землетрясения.

«Повреждений нет. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали», — уточнили в ведомстве.

По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, первое сейсмическое событие произошло в 140 км от поселка, а второе — с более сильной магнитудой — уже в 40 км от центра Усть-Камчатского района. Второй толчок произошел на глубине 15 км.