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Политика ,  
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В Кремле прокомментировали оскорбления Камалы Харрис в адрес Путина

Камала Харрис
Камала Харрис (Фото: Jim Vondruska / Reuters)

Президент России Владимир Путин не будет оскорблять лидеров стран Запада в ответ на их заявления, сообщил пресс-секретарь политика Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Так он прокомментировал высказывание вице-президента США и кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис, назвавшей Путина «диктатором-убийцей».

«Наш президент никогда такого не делал и, думаю, не будет», — сказал представитель Кремля.

По мнению Пескова, практика оскорблений существует среди американских политиков.

Харрис назвала российского президента убийцей во время выступления в «Шоу Говарда Стерна». Так она прокомментировала утверждение из новой книги американского журналиста Боба Вудворда (автор расследования, которое привело к «Уотергейтскому скандалу») «Война». В книге он указывает на контакт Путина с бывшим американским лидером Дональдом Трампом.

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В марте 2021 года Байден согласился с утверждением, что Путин является убийцей. Президент России в ответ вспомнил поговорку «кто как обзывается, тот так и называется».

Зимой 2023 года Байден заявил, что из-за Путина США все время приходится переживать по поводу ядерного конфликта. Он отметил, что «у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин». В Кремле назвали это «хамским высказыванием» и позором для США.

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Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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