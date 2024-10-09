Пожар на рынке в Ногинске локализовали
Пожарные локализовали распространение огня в пределах здания центрального рынка подмосковного города Ногинска, сообщило региональное управление МЧС.
«Пожар в Ногинске локализован на 3000 «квадратах», — говорится в сообщении.
По данным управления, территория рынка на улице Декабристов, 2, загорелась по всей площади. На месте работает 81 специалист и 26 единиц техники.
Огонь охватил торговые ряды, видно на кадрах, которые опубликовали очевидцы. Столб дыма виден из разных частей города.
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