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Общество ,  
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Пожар на рынке в Ногинске локализовали

Пожарные локализовали распространение огня в пределах здания центрального рынка подмосковного города Ногинска, сообщило региональное управление МЧС.

«Пожар в Ногинске локализован на 3000 «квадратах», — говорится в сообщении.

По данным управления, территория рынка на улице Декабристов, 2, загорелась по всей площади. На месте работает 81 специалист и 26 единиц техники.

В Ногинске загорелся рынок
Общество

Огонь охватил торговые ряды, видно на кадрах, которые опубликовали очевидцы. Столб дыма виден из разных частей города.

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