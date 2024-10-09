В Ногинске загорелся рынок
Пожар произошел на центральном рынке в городе Ногинске в Московской области, сообщило МЧС России. По его данным, при возгорании пострадавших нет.
Пожаром охвачено «здание по всей площади — 3000 кв. м», сообщили в МЧС. К тушению пожара привлечены 81 человек и 26 единиц техники.
Огонь охватил торговые ряды, видно на кадрах, которые опубликовали очевидцы. Столб дыма виден с разных частей города.
РБК обратился за комментарием в МЧС Московской области.
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