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Военная операция на Украине ,  
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Философа Юлию Синеокую оштрафовали по статье об иноагентах

Сюжет
Военная операция на Украине
Юлия Синеокая
Юлия Синеокая (Фото: Институт философии РАН)

Бутырский суд Москвы назначил штраф философу Юлии Синеокой по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Синеокую признали виновной по ч. 4 ст. 19.34 КоАП России.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

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Синеокая — автор более 170 научных работ. С 2015 года входила в координационный совет профессоров РАН, а в 2019 году была избрана член-корреспондентом РАН. В феврале 2022 года уехала во Францию. В Париже основала Независимый институт философии.

В перечень иноагентов философа внесли в феврале 2024 года. Минюст считает, что Синеокая выступала против военной операции на Украине и распространяла материалы иноагентов. По словам философа, она стала первым членом РАН из числа иноагентов.

В марте Российская академия наук исключила ученую из списка награжденных памятной медалью в честь 300-летия учреждения. Синеокая сообщила РБК, что узнала о лишении ее медали из сообщения в Telegram, и отметила, что воспринимает произошедшее как данность.

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Теги
иноагент Бутырский суд философ
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