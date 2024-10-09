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Политика ,  
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Двое полицейских пострадали при попытке теракта в Смоленске

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Два сотрудника управления МВД по Смоленской области получили контузию при попытке предотвратить теракт, который хотел совершить житель соседнего региона, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка. 

Злоумышленник зашел днем в среду в здание управления, где хотел привести в действие самодельное взрывное устройство. Его тут же обезвредили сотрудники дежурной смены.

В пресс-службе добавили, что и сам напавший на здание управления пострадал при задержании.

«В ходе задержания он и двое сотрудников полиции получили ранения, с которыми доставлены в медицинское учреждение, их жизни ничего не угрожает», — уточнили там.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Спецслужбы днем 9 октября оцепляли центр города из-за припаркованного у здания МВД автомобиля. Машину Citroën, накрытую тентом, осмотрели силовики, писал телеграм-канал Mash. После этого на капоте автомобиля взорвали некий предмет, писал он. На месте работали кинологи и саперы.

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Смоленская область МВД Смоленск попытка теракт пострадавшие
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