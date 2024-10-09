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Общество ,  
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В Киеве мужчина бросил в вагон метро похожий на мину предмет

Фото: Геннадий Минченко / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Геннадий Минченко / Keystone Press Agency / Global Look Press

Мужчина забросил похожий на мину предмет в вагон метро Киева, сообщает издание «Страна».

Неизвестный находился на станции «Арсенальной», предмет он закинул во время закрытия дверей. По информации издания «Обозреватель», мужчина кинул фильтр для противогаза. Пассажиры испугались, но смогли выбежать из вагона только на следующей станции «Днепр», сообщает «Страна».

В пресс-службе киевского метро сообщили, что станция «Днепр» закрыта на вход и выход для пассажиров по техническим причинам. Мимо станции поезда шли без остановки. Обстоятельства ЧП устанавливаются правоохранительными органами, добавили в метро.

По данным городской мэрии, штатная работа станции «Днепр» уже возобновлена, поезда останавливаются на станции.

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В конце сентября полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на пассажира Московского метрополитена в вагоне поезда. Конфликт между двумя мужчинами произошел в вагоне электропоезда, который следовал от станции «Китай-город» до станции «Тургеневская» Калужско-Рижской линии.

Подозреваемого задержали по месту жительства. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса — хулиганство. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

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