Мэр Горловки Приходько: шесть коммунальщиков ранены при подрыве на минах

В Горловке шесть коммунальщиков подорвались на мине

Фото: Никита Попов / РБК

Шесть коммунальщиков в Горловке получили ранения при подрыва на мине типа «колокольчик», сообщил мэр Иван Приходько. Инцидент произошел по улице Баха, уточнил он.

Ранее, 26 января, Приходько сообщил, что мирный житель получил ранение, подорвавшись на мине, по улице Переяславской.

Донецк и другие приграничные пункты с начала военной операции не раз попадали под минометный обстрел.

Так, 26 января под минометный обстрел попала окраина белгородского села Сподарюшино. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что зафиксировано четыре прилета. Тогда никто не пострадал.