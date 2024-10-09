Президент Киргизии наградил орденом главу производителя Bayraktar

Садыр Жапаров (слева) и Сельчук Байрактар (Фото: пресс-служба Президента Киргизии)

Президент Киргизии Садыр Жапаров наградил орденом Славы главу турецкой компании — производителя дронов Baykar Technology Сельчука Байрактара, сообщила пресс-служба правительства.

Жапаров обсудил с Байрактаром вопросы военно-технического сотрудничества и совместные проекты в области обороны. В ходе встречи он также наградил его орденом Славы за «большой вклад в укрепление обороноспособности и военного потенциала Кыргызской Республики».

Байрактар, в свою очередь, подарил Жапарову сувенирную модель беспилотника «Акинси», на котором изображены главные моменты киргизского героического эпоса «Манас». Глава Baykar Technology подчеркнул готовность компании расширять сотрудничество с Киргизией.

Сельчук Байрактар — совладелец, председатель совета директоров и технический директор компании — производителя дронов Baykar — может, по информации The Wall Street Journal, стать преемником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, на дочери которого он женат.

Сельчук Байрактар родился 7 октября 1979 года. Он унаследовал Baykar вместе с братом Халуком (гендиректор компании) после смерти их отца Оздемира, основателя компании, в 2021 году.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в 2021 году вручил ему орден «Карабах», украинский лидер Владимир Зеленский в 2022 году — орден «За заслуги» III степени.