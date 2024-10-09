Лукашенко назвал целью встречи с Путиным желание поставить точки над «i»

Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным несколько рабочих вопросов, по которым «надо расставить точки над «i». Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я полагаю, что у нас совсем немного вопросов — два-три вопроса, которые мы сегодня обсудим с вами. Да и надо поставить точки над «i» в этих вопросах и двигаться дальше в наших отношениях», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер прибыл в Кремль на встречу с Путиным утром 9 октября. Главы государств планируют обсудить дальнейшее развитие российско-белорусских отношений стратегического сотрудничества и союзничества с акцентом на интеграционном взаимодействии в рамках Союзного государства.

Пресс-служба Кремля сообщала, что 9 октября также состоится торжественная церемония вручения Лукашенко высшей государственной награды России — ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

О необходимости расставить точки над «i» в диалоге с Путиным белорусский лидер говорил неоднократно. В частности, в 2020 году он использовал эту формулировку в разговоре с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, говоря о стремлении Белоруссии сблизить позиции стран и «договориться по многим вопросам».

В декабре 2018 года, после того, как лидеры поспорили о ценах на газ, Лукашенко также заявил о необходимости расставить точки над «i» во время встречи с Путиным, чтобы «не войти с нерешенными проблемами в Новый год».