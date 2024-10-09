В Набережных Челнах задержали россиянина за передачу данных Украине

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Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Набережных Челнов за передачу данных украинским спецслужбам, сообщают «Татар-информ» и «Вечерняя Казань».

Мужчина планировал обменять информацию на денежное вознаграждение. Он связался с куратором из украинских спецслужб и был готов передать данные о важных объектах инфраструктуры. До того, как россиянину перечислили средства, его задержали силовики. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнило агентство.

В связи с тем, что в Казани пройдет саммит БРИКС 22–24 октября, в Татарстане усилили меры безопасности. Сотрудники силовых структур проводят профилактические мероприятия и наносят визиты жителям Набережных Челнов, Елабуги и других городов региона, если их действия могут угрожать национальной безопасности.

В апреле глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что украинские спецслужбы проявляют интерес к объектам транспортной инфраструктуры и промышленным предприятиям на территории всей России, в том числе и в регионе. По его словам, в сложившейся ситуации важны общая максимальная мобилизация и координация сил.