Вершинин назвал тему Украины «затухающей» для ООН

Сергей Вершинин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Украина — это «затухающая тема» в Организации Объединенных Наций (ООН), заявил замглавы российского МИДа Сергей Вершинин. Об этом сообщает корреспондент РБК с пресс-конференции по итогам участия российской делегации в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Дипломат добавил, что в ходе мероприятия Россия «не услышала реального желания урегулировать конфликт», а все разговоры на неделе высокого уровня в Генассамблее вращались вокруг предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским формулы мира.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН прошла с 24 по 30 сентября с перерывом 29 сентября. Во время визита в США Зеленский представил Байдену «план победы». В настоящее время план не опубликован. Президент Украины пообещал обнародовать его после ответа от команды в Вашингтоне, которая работает над военными и политическими деталями плана.

«Формулу мира» Зеленский представил в ходе видеовыступления на Генассамблее ООН в 2022 году. Один из ключевых ее пунктов — возврат к границам 1991 года.

Москва считает «формулу мира» нереализуемой. Глава МИД России Сергей Лавров призывал западные страны отказаться от ультиматумов, если они действительно готовы к диалогу.

Россия со своей стороны настаивает на признании в своем составе республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, вывода оттуда украинских войск и закрепленном отказе Украины от вступления в НАТО. Киев отказывается от переговоров на таких условиях.