Подозреваемую в убийстве сестер девочку направили к психиатрам

Фото: СУ СК России по Самарской области

Подозреваемую в убийстве сестер в Тольятти 13-летнюю девочку отправили в психиатрический стационар для психолого-психиатрической экспертизы, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Самарской области.

Следователи провели осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, по делу уже назначены первоначальные судебные экспертизы. 13-летняя сестра погибших проверяется на причастность к совершению преступления. В СК добавили, что ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

Вечером 8 октября 2024 года в одной из квартир дома в Комсомольском районе города Тольятти обнаружены тела двух девочек в возрасте двух и пяти лет с признаками насильственной смерти — множественными ножевыми ранениями шеи и туловища.

За маленькими детьми в день преступления приглядывала 13-летняя сестра. Как сообщали Shot и «Комсомольская правда — Самара», именно она зарезала девочек и ушла гулять в парк. Тела убитых детей нашла их средняя сестра, которой десять лет, писали «Известия».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство двух лиц, малолетних или находящихся в состоянии беспомощности. Максимальное наказание по статье — пожизненное лишение свободы.

Источник в силовых структурах сообщил «РИА Новости», что 13-летняя сестра убитых дала признательные показания. В школе у девочки не было проблем с учебой и дисциплиной, соседи также не наблюдали у нее приступов агрессии.

По данным телеграм-канала Baza, родной отец школьницы сейчас находится на военной спецоперации, ее мать с ним в разводе. Дети и мать жили с отчимом.

В семье бывали скандалы, и во время убийства родители были в полиции на допросе, потому что ранее женщина написала на сожителя заявление о незаконном проникновении в жилье.