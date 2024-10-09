При обстреле Шебекино ранены три человека
Три жителя приграничного города Шебекино получили ранения при обстреле со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Двое мужчин самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ: у одного мужчины осколочные ранения ноги, у второго — осколочное ранение лопатки», — написал глава региона.
Гладков уточнил, что после оказания медицинской помощи оба будут продолжать лечение на дому.
Еще одна пострадавшая — женщина со слепым осколочным ранением лопатки. Ее доставили в белгородскую городскую больницу № 2.
Повреждения при обстреле получили также шесть частных домов и около десяти автомобилей.
Кроме того, три украинских беспилотника нанесли удары по двум промышленным предприятиям в Шебекино.
Накануне губернатор сообщил, что при обстреле Шебекино была ранена женщина. Она получила осколочные ранения плеча и бедра и была доставлена в больницу.
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