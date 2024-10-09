Гладков: при обстреле Шебекино ранены три человека

При обстреле Шебекино ранены три человека

Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Три жителя приграничного города Шебекино получили ранения при обстреле со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Двое мужчин самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ: у одного мужчины осколочные ранения ноги, у второго — осколочное ранение лопатки», — написал глава региона.

Гладков уточнил, что после оказания медицинской помощи оба будут продолжать лечение на дому.

Еще одна пострадавшая — женщина со слепым осколочным ранением лопатки. Ее доставили в белгородскую городскую больницу № 2.

Повреждения при обстреле получили также шесть частных домов и около десяти автомобилей.

Кроме того, три украинских беспилотника нанесли удары по двум промышленным предприятиям в Шебекино.

Накануне губернатор сообщил, что при обстреле Шебекино была ранена женщина. Она получила осколочные ранения плеча и бедра и была доставлена в больницу.