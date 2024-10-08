Гладков сообщил о раненной при обстреле Шебекино
Женщина получила ранения при обстреле приграничного города Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Пострадавшая получила осколочные ранения плеча и бедра, ее доставили в больницу, отметил глава региона.
По предварительным данным, в результате обстрела повреждены административное здание и цех предприятия. Кроме того, пострадали 10 легковых автомобилей. В 15 частных домах побило кровли, заборы и окна, добавил Гладков.
Об обстреле Шебекино региональное МЧС предупреждало дважды за вечер — в 19:37 и 20:26 мск.
Шебекино расположено менее чем в 5 км от границы с Харьковской областью Украины. Город регулярно попадает под обстрелы. В частности, 28 сентября в результате удара по городу один человек погиб, двое пострадали.
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