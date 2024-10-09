Появились кадры из квартиры, где старшая сестра убила двух младших

Появились кадры из квартиры в Тольятти, где старшая сестра убила двух младших

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Следственный комитет опубликовал видео из квартиры в Тольятти, где старшая сестра убила двух младших. На кадрах видно, как следователи осматривают спальню, балкон и ищут при помощи мощного фонаря на полу возможные улики.

Об убийстве стало известно накануне. В квартире нашли тела двух девочек двух и пяти лет. Их зарезали ножом. В убийстве подозревают их старшую 13-летнюю сестру, которая после этого пошла гулять. Она сама призналась матери в убийстве. Девочку увезли на допрос в Следственный комитет.