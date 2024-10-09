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Политика ,  
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Экс-министра Красноярского края осудили за украденные подарки ветеранам

СК: экс-министр Пашинова и ее заместительница украли деньги на подарки ветеранам

Галина Пашинова
Фигуранты&nbsp;уголовного дела о хищении денежных средств при приобретении ценных подарков для ветеранов Великой Отечественной войны
Галина Пашинова
Фигуранты&nbsp;уголовного дела о хищении денежных средств при приобретении ценных подарков для ветеранов Великой Отечественной войны
Галина Пашинова
(Фото: СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия)
Фигуранты уголовного дела о хищении денежных средств при приобретении ценных подарков для ветеранов Великой Отечественной войны
(Фото: СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия)

Бывшего министра социальной политики Красноярского края Галину Пашинову признали виновной в хищении средств, выделенных на покупку подарков для ветеранов Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону в телеграм-канале.

Пашинову приговорили к трем годам и десяти месяцам лишения свободы условно. По данным следствия, фигурантами дела стали заместитель экс-министра Наталья Колягина, которая также покинула свой пост, и три представителя коммерческих организаций — Денис Михиенко, Наталья и Вадим Гиляевы.

Всем четверым вменяют ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество). Колягина получила шесть лет условно, коммерсанты — от трех лет и восьми месяцев до четырех лет и шести месяцев условно.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Следствие установило, что в январе и декабре 2017 года в рамках подготовки к празднованию 72-й и 73-й годовщин победы в Великой Отечественной войне администрация Красноярского края запланировала приобрести ценные подарки для ветеранов и отдельных категорий граждан. Колягина подготовила и заключила с представителями коммерческих компаний 45 государственных контрактов на поставку бытовой электрической техники, в том числе электрочайников, мультиварок, миксеров и утюгов, на общую сумму более 4,3 млн руб.

Фактически же вместо ценной техники преступная группа купила дешевые чайники, утюги, тонометры и пледы, и не 900, а не более 600. На это осужденные потратили не более 1,2 млн руб. Пашинова, зная о происходящем, все равно подписала отчетные документы, по которым коммерсантам перечислили 4,3 млн руб. Похищенными деньгами подсудимые распорядились по своему усмотрению, уточнили в СК.

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Теги
Красноярский край Следственный комитет Великая Отечественная война хищение
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