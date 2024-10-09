В США 96-летнюю вдову Роберта Кеннеди госпитализировали после инсульта

Этель Кеннеди (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Старшего члена семьи Кеннеди 96-летнюю Этель Кеннеди госпитализировали после инсульта, сообщает телерадиокомпания NBC со ссылкой родственников женщины.

Кеннеди перенесла инсульт во сне 3 октября утром. Сейчас она проходит лечение в местной больнице.

«Она чувствует себя комфортно, получает наилучший уход и окружена семьей. Она, как вы знаете, сильная женщина, которая прожила удивительно насыщенную жизнь. Мы здесь, чтобы заботиться о ней», — написала ее дочь Керри в соцсети Х.

Этель Кеннеди — вдова сенатора и генпрокурора США Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди.

У Этель и Роберта Кеннеди родилось 11 детей. Ее последний ребенок родился через шесть месяцев после того, как ее муж погиб в результате покушения в 1968 году. Тогда он баллотировался на пост президента США от Демократической партии.

В 2014 году президент США Барак Обама наградил Этель Кеннеди президентской медалью Свободы за ее приверженность «продвижению дела социальной справедливости, прав человека, защиты окружающей среды и сокращения бедности путем создания бесчисленных волн надежды, способных повлиять на изменения во всем мире».