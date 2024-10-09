В Бразилии разрешили соцсети Х возобновить работу

Социальной сети X разрешили возобновить работу в Бразилии после выполнения судебных решений владельцем Илоном Маском, сообщает Reuters.

В решении Верховного судьи Александра де Мораеса говорится, что соцсеть выполнила все необходимые требования, чтобы снова начать свою деятельность в стране.

Маск ранее осуждал приказы и назвал Мораеса «диктатором». Однако в последние недели начал менять свою позицию — его социальная сеть заблокировала аккаунты, отмеченные судом, подключила местного представителя и выплатила штрафы.

Социальная сеть X объявила о прекращении работы в Бразилии в середине августа. В компании это решение назвали вынужденным. По словам команды X, в блокировке виноват Мораес.

Суд Бразилии выдвинул определенные требования, чтобы соцсеть могла продолжать свою работу. Он обязал X заблокировать некоторые аккаунты в социальной сети за «фейки». Соцсеть сначала выполнила требования, но потом Маск объявил, что аккаунты все равно будут разблокированы, хоть соцсеть «может потерять все свои доходы в Бразилии и будет вынуждена закрыть там свой офис».

Маск после этого заявил о «беспрецедентных в XXI веке нападках на свободу слова», добавив, что бразильский суд своим решением «закрывает источник правды № 1» в стране.