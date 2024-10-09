Захарова прокомментировала обвинения против рэпера P. Diddy
О преступлениях рэп-исполнителя Шона Комбса (более известного как P. Diddy) не могли не знать в полиции США, ФБР и Белом доме, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT.
«Этого не могли не знать в полиции, этого не могли не знать в ФБР, этого не могли не знать в Белом доме — это знали все. Часть боялись, часть берегли эту информацию для правильного момента», — сказала она.
Ранее в США разразился скандал вокруг рэпера P. Diddy. Газета Los Angeles Times писала, что 120 человек подали иски против него с обвинением в сексуальном насилии.
Адвокат, представляющий истцов Тони Базби сообщал, что 25 из всех заявителей, которые хотели сделать карьеру в музыкальной или телевизионной индустрии, были несовершеннолетними.
Его арестовали 17 сентября, он обвиняется в секс-торговле людьми, рэкете и перевозке с целью вовлечения в проституцию. P. Diddy не признал себя виновным и отрицает какие-либо правонарушения.
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