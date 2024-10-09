Богомаз сообщил об уничтожении второго за ночь дрона
Силы ПВО сбили еще один беспилотник над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.
В последний раз Богомаз сообщал об уничтожении дрона в 00:39. Тогда также обошлось без пострадавших и разрушений, уточнил он.
Еще один беспилотник был сбит утром 7 октября, за 6 октября были уничтожены два БПЛА, заявлял губернатор.
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