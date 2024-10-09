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Военная операция на Украине ,  
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Богомаз сообщил об уничтожении второго за ночь дрона

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили еще один беспилотник над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.

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В последний раз Богомаз сообщал об уничтожении дрона в 00:39. Тогда также обошлось без пострадавших и разрушений, уточнил он.

Еще один беспилотник был сбит утром 7 октября, за 6 октября были уничтожены два БПЛА, заявлял губернатор.

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Александр Богомаз беспилотники Брянская область
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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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