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Общество ,  
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В СК не подтвердили данные о вменяемости убившей своего сына женщины

Ирина Шатова
Ирина Шатова (Фото: Руслан Яроцкий / URA.RU / ТАСС)

Информация о признании вменяемой Ирины Шатовой, которую обвиняют в убийстве девятилетнего сына, не соответствует действительности, сообщили в следственном управлении СК по Пермскому краю. Об этом пишет «РБК Пермь».

«Исследование в отношении обвиняемой проводится, заключение о ее вменяемости на сегодняшний день не изготовлено, к материалам дела не приобщено», — рассказали в ведомстве.

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Ирина&nbsp;Шатова

Ранее о том, что Шатову признали вменяемой, сообщила «КП Пермь» со ссылкой на источник, «знакомый с ситуацией».

34-летнюю Ирину Шатову задержали 13 июля, до этого она была объявлена в розыск. 12 июля ее сына нашли мертвым в чемодане на площадке с мусорными контейнерами. На теле ребенка обнаружили колото-резаные ранения и признаки удушения.

По версии следствия, в ночь с 11 на 12 июля женщина удушила ребенка, после чего оставила на его теле колото-резаные раны. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемая переместила тело мальчика к мусорным контейнерам в чемодане.

Сама женщина объяснила свой поступок тяжелым финансовым положением. По ее словам, она планировала покончить жизнь самоубийством из-за долгов, а своего сына убила, чтобы он «не оставался один».

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Пермский край Следственный комитет убийство женщина
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