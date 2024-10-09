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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью, никто не пострадал, сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны России», — написал он в своем телеграм-канале.

Как уточнил глава, никто не пострадал, и разрушений зафиксировано не было. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Над Брянской областью сбили еще один беспилотник
Политика
Фото:Владимир Горовых / ТАСС

Приграничные регионы, в том числе Брянская область, регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

Так, утром 6 октября губернатор сообщал об очередной атаке беспилотника на регион. Он тогда добавил, что в результате никто не пострадал, разрушений нет.

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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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