Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью, никто не пострадал, сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны России», — написал он в своем телеграм-канале.

Как уточнил глава, никто не пострадал, и разрушений зафиксировано не было. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Приграничные регионы, в том числе Брянская область, регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

Так, утром 6 октября губернатор сообщал об очередной атаке беспилотника на регион. Он тогда добавил, что в результате никто не пострадал, разрушений нет.