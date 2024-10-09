Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью, никто не пострадал, сообщает губернатор региона Александр Богомаз.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны России», — написал он в своем телеграм-канале.
Как уточнил глава, никто не пострадал, и разрушений зафиксировано не было. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Приграничные регионы, в том числе Брянская область, регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).
Так, утром 6 октября губернатор сообщал об очередной атаке беспилотника на регион. Он тогда добавил, что в результате никто не пострадал, разрушений нет.
Сын Кадырова пригрозил «конкретными мерами» участникам поп-ММА из Чечни
Выиграйте футболку с автографом защитника «Спартака» Никиты Чернова
Лавров с коллегой из Армении обсудили квадроберов
Блогера Дмитрия Портнягина освободили из-под домашнего ареста
Второй «саммит мира» не состоится, заявили в ОП Украины
Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире
Следствие предъявило обвинение бывшим сотрудникам парка «Патриот»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов