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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили еще один беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Ранее губернатор написал о сбитом украинском беспилотнике накануне вечером.

Также 6 октября Минобороны отчиталось об уничтожении дронов над Курской, Белгородской и Воронежской областями.

Богомаз сообщил о сбитом над Брянской областью беспилотнике
Политика

Приграничные регионы, в том числе Брянская область, регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ. В частности, утром 6 октября Богомаз сообщал о еще одной атаке украинского дрона.

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Брянская область Александр Богомаз дроны ВСУ
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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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Богомаз сообщил об уничтожении дрона над Брянской областью
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