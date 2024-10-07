Над Брянской областью сбили еще один беспилотник

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Ранее губернатор написал о сбитом украинском беспилотнике накануне вечером.

Также 6 октября Минобороны отчиталось об уничтожении дронов над Курской, Белгородской и Воронежской областями.

Приграничные регионы, в том числе Брянская область, регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ. В частности, утром 6 октября Богомаз сообщал о еще одной атаке украинского дрона.