При ударе Израиля по Дамаску погибли семь человек
Семь человек, включая женщин и детей, погибли в результате удара Израиля по жилому дому в Дамаске, еще 11 пострадали, сообщает агентство SANA.
Число пострадавших может увеличиться, поскольку спасатели продолжают разбирать завалы. Помимо жертв в результате удара есть «значительные» разрушения, отмечает агентство. Израиль ударил по Дамаску с территории Голанских высот, которые Сирия считает оккупированными, добавляет SANA.
Под удар попал квартал Мезза на западе Дамаска. Как отмечает Syria TV, недалеко от места атаки расположено посольство Ирана в Сирии. Al Hadath сообщил, что удар был нацелен на здание, которое часто посещают лидеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и «Хезболлы».
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока не комментировала удар.
Израиль регулярно атакует Сирию. Ранее, 4 октября, ЦАХАЛ нанесла удар в районе контрольно-пропускного пункта «Эль-Масна» — по дороге из Бейрута в Дамаск. Израильские военные тогда заявили, что «Хезболла» использует дорогу между странами для перевозки боевой техники.
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