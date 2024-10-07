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Военная операция на Украине ,  
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Фицо увидел в ракетном ударе по Бельгии способ изменить политику Европы

Премьер Словакии Фицо рассказал о позитивных последствиях удара по Брюсселю
Сюжет
Военная операция на Украине
Премьер возмутился риторикой руководства ЕС о военной помощи Украине и выразил признательность Советской армии за освобождение Европы: «Свобода пришла в Словакию с востока». Он также призвал остановить «взаимное убийство славян»
Роберт Фицо
Роберт Фицо (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

В Европе сложилась «порочная мода» разжигать войну, и вместо того, чтобы искоренить «бряцание оружием», на это шлется материальная помощь, звучат бурные аплодисменты и одобрительные возгласы, заявил словацкий премьер Роберт Фицо в речи у мемориала павшим во Второй мировой войне. Его слова передает Hlavný Denník.

«И внезапно мы слышим, как некоторые члены Европарламента с легкостью весеннего ветерка говорят о ракетах средней дальности, ракетах дальнего радиуса действия. Ну образно говоря. Возможно, одна такая ракета могла бы разрушить фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем на самом деле говорят», — сказал Фицо.

Политик произнес речь у мемориала чехословацкой армии на Дукле, он посвящен совместной Карпатско-Дуклинской наступательной операции советских и чехословацких войск за Дукельским перевалом, ее провели в этой местности осенью 1944 года. В боях здесь погибли свыше 60 тыс. советских и чехословацких солдат.

Памятник расположен на северо-западе современной Чехии близ границы с Польшей. Мемориал находится на территории военного кладбища и представляет собой музей под открытым небом. В состав музея входит также Долина Смерти в окрестностях деревни Капишова, там в октябре 1944-го проходили тяжелейшие бои с массовым применением танков.

Советская армия «прошла долиной смерти» ради помощи словацкому национальному восстанию, поддержку им оказали чехи и словаки, продолжил Фицо. С его слов, советско-чехословацкая операция, хотя и привела к большим потерям, отвлекла большую часть немецких войск, которые в обратном случае «утопили бы в крови» восстание.

Словацкий премьер подчеркнул роль СССР в разгроме нацистской Германии и пообещал приехать в Москву, если его пригласят следующей весной на празднование 80-летия Победы. «Свобода пришла в Словакию с востока, и абсолютно ничего нельзя изменить в этом факте», — подчеркнул Фицо.

Политик в своей речи затронул продолжающийся вооруженный конфликт между Россией и Украиной: «Мы должны попросить всех, ради Бога, давайте прекратим это взаимное убийство славян, потому что через эту долину смерти проходили украинцы, русские, белорусы и другие народы бывшего Советского Союза, и это были словаки и чехи, которые помогали, чем могли. Мы благодарим всех, желаем им, особенно на Украине, скорейшего мира и спокойствия».

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Политика
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фицо возглавил правительство Словакии прошлой осенью и сразу отменил предоставление военной помощи Украине со стороны государства. Он подчеркнул, что власти не пошлют ей «ни одного снаряда». В октябре 2024-го он пообещал возобновить экономические связи с Россией, если конфликт завершится до истечения его полномочий в 2027 году.

«Евросоюзу нужна Российская Федерация, Российской Федерации нужен Евросоюз. Дружественные отношения с Украиной будут для нас [тоже] очень важны», — сказал он.

Позиция Фицо по военной помощи ВСУ связана с личной обидой на Украину, объясняла Politico. Во время газового спора Москвы и Киева в 2009 году Словакия осталась без газа, Фицо пришлось тогда ехать на Украину для переговоров. Однако в Киеве его отчитывали перед журналистами в течение 20 минут. Затем он приехал в Россию, где ему оказали торжественный прием. Фицо «определенно помнит, что произошло в 2009 году», говорил бывший глава МИД Словакии Мирослав Влаховский.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Роберт Фицо Словакия Бельгия Брюссель ракетный удар
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