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Технологии и медиа ,  
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В работе Московской электронной школы произошел масштабный сбой

Специалисты ДИТ Москвы устранили сбой в системе «электронной школы»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Технический сбой произошел в работе Московской электронной школы (МЭШ) — образовательной платформы, где все участники процесса могут следить и корректировать процесс обучения столичных школьников. Неполадки продлились несколько часов и к настоящему времени устранены, сообщил городской департамент информационных технологий. Корреспондент РБК сообщил, что сервис не работал с 16:00.

«Стабильная работа всех сервисов МЭШ восстановлена», — заявили в департаменте.

Там добавили, что специалисты продолжат круглосуточно следить за работой системы, чтобы оперативно реагировать на любые неполадки.

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По данным департамента, электронный дневник на время неполадок можно проверить в приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы» на мобильных устройствах.

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