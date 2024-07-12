Ракова сообщила о сервисе в МЭШ с рекомендациями по выбору вуза

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В рамках Московской электронной школы (МЭШ) с этого года заработал персонифицированный сервис, помогающий выпускникам столичных школ определиться с лучшим вузом для поступления. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, за последний месяц (а в столице сейчас идет активная фаза приемной кампании) к сервису обратились уже свыше 100 тыс. раз.

«Автоматическая подборка рекомендованных специальностей и вузов для поступления формируется в том числе на основании результатов ЕГЭ и помогает сэкономить время на поиски подходящих образовательных учреждений, — пояснила Ракова принцип работы нового инструмента. — Кроме того, сервис дает информацию о возможностях конкретного выпускника для поступления». По мнению вице-мэра, это позволяет учащимся выпускных классов более осознанно подходить к решению «важнейшего вопроса по выбору профессионального пути», эффективно реализуя свои знания и способности.

Получить доступ к подборке можно всего в несколько кликов. Для этого в личном кабинете на портале МЭШ нужно выбрать сервис «Портфолио учащегося» и найти там раздел «Рекомендации». Исходя из результатов ученика на экзаменах, его интересов и запросов, появится список вузов с подходящими факультетами. По каждому учебному заведению представлена ключевая информация — начиная от адреса и контактов, заканчивая количеством бюджетных мест и историческими данными по конкурсу на определенную специальность.