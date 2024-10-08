 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Близкие МотоТани заявили о выводе экспертов о виновности другого байкера

Фото: moto_msk / VK
Фото: moto_msk / VK

Судебные эксперты пришли к выводу о виновности турецкого мотоциклиста в ДТП, в котором летом этого года погибла российская блогер МотоТаня (Татьяна Озолина). Об этом на записи, размещенной в телеграм-канале девушки, сообщил ее бывший гражданский муж Станислав Федоренко.

По его словам, специалисты изучили состояние трассы на месте аварии и повреждения мотоциклов, видео с камер наблюдения и показания свидетелей.

Эксперты установили, что турецкий байкер Онур Обут из-за маневра ехавшего перед ним грузовика экстренно затормозил, приподнявшись на переднее колесо, а в заднее врезался мотоцикл МотоТани.

«В результате падения Татьяна получила травмы, несовместимые с жизнью, и больше она не поднималась. <...> В заключении данного отчета судебно-медицинской экспертизы указано о невиновности Татьяны и признании стопроцентной вины турецкого мотоциклиста», — заявил Федоренко.

Появилось новое видео с места гибели в Турции блогера МотоТани
Общество

Теперь родные и близкие погибшей ждут заключение медицинской экспертизы, после чего назначат слушание по делу.

Обут вину отрицает, утверждая, что Озолина сама в него врезалась.

Байкерша 23 июля столкнулась с Обутом на трассе Милас — Секе на юго-западе Турции. С ними был еще один байкер, Сергей Хардиков, но тот не попал в ДТП, все трое ехали из Измира в Бодрум. Озолина скончалась до приезда медиков, ей было 38 лет.

Озолина купила свой первый мотоцикл в 2014 году и завела блог. На ее YouTube-канал подписаны почти 2 млн человек, а на Instagrаm — более 960 тыс. У нее остался 13-летний сын.

Сын Кадырова пригрозил «конкретными мерами» участникам поп-ММА из Чечни

Выиграйте футболку с автографом защитника «Спартака» Никиты Чернова

Лавров с коллегой из Армении обсудили квадроберов

Блогера Дмитрия Портнягина освободили из-под домашнего ареста

Второй «саммит мира» не состоится, заявили в ОП Украины

Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире

Следствие предъявило обвинение бывшим сотрудникам парка «Патриот»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
мотоциклист Турция гибель ДТП экспертиза
Материалы по теме
Байкер рассказал, как произошла авария, где погибла МотоТаня
Общество
Появилось новое видео с места гибели в Турции блогера МотоТани
Общество
В сообществе мотоциклистов подтвердили гибель блогера МотоТани в Турции
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 105,69 (+0,38) Инвестиции, 17:58 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 96,11 (+0,04) Инвестиции, 17:58
Суд в Москве арестовал представлявшего интересы Алаудинова адвокатаОбщество, 23:21
Дуров анонсировал новые функции в TelegramТехнологии и медиа, 23:12
Роскомнадзор зафиксировал DDoS-атаки из зарубежных сетейТехнологии и медиа, 23:08
При восхождении на Казбек в Грузии погибли двое альпинистов из РоссииОбщество, 23:05
Журналист рассказал, как Байден назвал Путина «воплощением зла»Политика, 22:30
При ударе Израиля по Дамаску погибли семь человекПолитика, 22:26
Лавров призвал Европу прислушаться к словам Фицо о ракетах для УкраиныПолитика, 22:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Близкие МотоТани заявили о выводе экспертов о виновности другого байкераОбщество, 21:55
В работе Московской электронной школы произошел масштабный сбойТехнологии и медиа, 21:43
Израиль ударил по Дамаску недалеко от посольства ИранаПолитика, 21:37
Сестры Андреевы впервые сыграют друг против друга на турнире WTAСпорт, 21:28
Во Внуково дважды за два часа ограничили полетыОбщество, 21:26
В США поспорили, достигнет ли ураган «Милтон» несуществующей категорииОбщество, 21:14
Гладков сообщил о раненной при обстреле ШебекиноПолитика, 21:11