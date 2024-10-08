Близкие МотоТани заявили о выводе экспертов о виновности другого байкера

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Судебные эксперты пришли к выводу о виновности турецкого мотоциклиста в ДТП, в котором летом этого года погибла российская блогер МотоТаня (Татьяна Озолина). Об этом на записи, размещенной в телеграм-канале девушки, сообщил ее бывший гражданский муж Станислав Федоренко.

По его словам, специалисты изучили состояние трассы на месте аварии и повреждения мотоциклов, видео с камер наблюдения и показания свидетелей.

Эксперты установили, что турецкий байкер Онур Обут из-за маневра ехавшего перед ним грузовика экстренно затормозил, приподнявшись на переднее колесо, а в заднее врезался мотоцикл МотоТани.

«В результате падения Татьяна получила травмы, несовместимые с жизнью, и больше она не поднималась. <...> В заключении данного отчета судебно-медицинской экспертизы указано о невиновности Татьяны и признании стопроцентной вины турецкого мотоциклиста», — заявил Федоренко.

Теперь родные и близкие погибшей ждут заключение медицинской экспертизы, после чего назначат слушание по делу.

Обут вину отрицает, утверждая, что Озолина сама в него врезалась.

Байкерша 23 июля столкнулась с Обутом на трассе Милас — Секе на юго-западе Турции. С ними был еще один байкер, Сергей Хардиков, но тот не попал в ДТП, все трое ехали из Измира в Бодрум. Озолина скончалась до приезда медиков, ей было 38 лет.

Озолина купила свой первый мотоцикл в 2014 году и завела блог. На ее YouTube-канал подписаны почти 2 млн человек, а на Instagrаm — более 960 тыс. У нее остался 13-летний сын.