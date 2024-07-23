Появилось новое видео с места гибели в Турции блогера МотоТани

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Турецкое издание KaryaHaber опубликовало новые видеокадры с места гибели в Турции россиянки Татьяны Озолиной, известной в соцсетях под ником МотоТаня.

МотоТаня ехала с турецким мотоциклистом Онуром Обутом и Сергеем Хардиковым. Авария произошла на трассе Милас — Секе недалеко от города Бодрум. Мотоциклисты ехали из Измира.

Авария произошла, когда столкнулись МотоТаня и Онур Обут. Турецкий байкер получил травмы, его госпитализировали. Татьяна Озолина умерла на месте аварии.

Озолина купила свой первый мотоцикл в 2014 году и завела блог. На ее YouTube-канал подписаны почти 2 млн человек, а на Instagrаm (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) — более 960 тыс. У нее остался 13-летний сын.