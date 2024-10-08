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Общество ,  
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Карельского чиновника оштрафовали за затянутый ответ на жалобу жительницы

Фото: Александр Поляков / Global Look Press
Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Мировой суд в Карелии оштрафовал на 5 тыс. руб. главу администрации Прионежского муниципального района за то, что он затянул с ответом на обращение к властям местной жительницы, сообщила региональная прокуратура.

По информации надзорного ведомства, женщина из поселка Шуя в июне написала в орган местного самоуправления жалобу на нарушение границ принадлежащего ей земельного участка.

В нарушение закона, который требует давать ответ на такие жалобы в течение 30 дней, «заявление своевременно не рассмотрено, ответ направлен на 42-й день после регистрации письменного обращения гражданина, надлежащих мер к восстановлению и защите нарушенных прав не принято», отметили в прокуратуре.

В результате главу администрации района привлекли по статье 5.59 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, и мировой судья участка в Прионежском районе назначил ему штраф в размере 5 тыс. руб.

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Прокуратура не указывает имени оштрафованного, однако на сайте администрации ее главой указан Григорий Шемет.

Решение суда в силу пока не вступило и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

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