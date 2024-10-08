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Технологии и медиа ,  
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Microsoft обнаружила баг при сохранении документов в Word

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Фото: justplay1412 / Fotodom / Shutterstock
Фото: justplay1412 / Fotodom / Shutterstock

Корпорация Microsoft предупредила пользователей о новой ошибке, из-за которой Word удаляет документы вместо их сохранения. Публикация появилась на официальном сайте компании.

«Пользователи могут столкнуться с проблемой в версии [программы] 2409, когда их файл удаляется после сохранения, если заголовок содержит расширение файла (.docx, .rtf) или #», — отметили в Microsoft.

Проблема возникает, когда пользователи сохраняют документ после того, как жмут кнопку выхода из программы. В корпорации заверили, что уже решают проблему. Пока Microsoft предложила временное решение: нужно восстановить удаленный файл из корзины и сохранить изменения вручную перед закрытием.

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Фото:Seth Perlman / AP

Утром 19 июля в работе программ Microsoft произошел глобальный сбой. Причиной неполадок стало обновление антивирусной программы компании Crowdstrike. Из-за сбоя начались проблемы в работе авиакомпаний, аэропортов, банков, СМИ и медицинских систем.

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