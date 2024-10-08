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У детеныша капибары в белгородском зоопарке диагностировали лимфому

Фото: belzoo / Telegram
Фото: belzoo / Telegram

Ветеринары обнаружили у маленькой капибары Рудольфа, которого Московский зоопарк передал коллегам в Белгород, тяжелое гематологическое заболевание, сообщила пресс-служба белгородского зоосада.

«У Рудольфа обнаружили лимфому. Анализы брали несколько раз. Ошибки, увы, быть не может», — указали там.

Специалисты отметили, что онкологические заболевания для грызунов достаточно типичны, а химиотерапия им может «принести больше страданий, чем пользы».

В зоопарке добавили, что подозревали такой диагноз, но верили в лучшее. «Стараемся делать это и сейчас», — заключили там.

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Малыша забрали в ветеринарный блок еще в сентябре, заметив при плановом медицинском осмотре у него признаки ухудшения здоровья: снижение веса, увеличение лимфоузлов и затрудненное дыхание.

Потом его перевезли в Москву, где подтвердили диагноз.

Капибара, или водосвинка — самый крупный современный грызун. Травоядное млекопитающее из подсемейства водосвинковых. Название зверька буквально означает «поедатель тонкой травы». Капибары спокойны, дружелюбны, охотно идут на контакт с человеком, любят ласку. В природе в Южной и Центральной Америке капибары живут от шести до 10 лет, в неволе — до 12.

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Белгород зоопарк онкология Капибара
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