Жителя Петербурга лишили родительских прав из-за сына «Даши» в платье
Жителя Санкт-Петербурга лишили родительских прав из-за того, что его сын-подросток надел платье и попросил называть его женским именем, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
Лишить прав родителей 16-летнего Ивана решила районная администрация, посчитав, что они не занимаются воспитанием ребенка. Истец сообщил, что подросток неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей.
В частности, в 2021 году Иван пришел на школьную линейку «в женском образе» и попросил одноклассников называть его Дашей, рассказала Лебедева. Во время судебного процесса подросток просил называть себя Юлей, а также не отрицал, что принимает гормональные препараты, встречается с мужчинами и идентифицирует себя как девушку.
Мальчик живет с бабушкой и дедушкой, его отец отказался от исполнения обязанностей родителя, а мать делает это «посредственно», добавили там. Во время заседания бабушка и дедушка Ивана объяснили его поведение «переходным периодом», заверив, что внук «побесится» и перестанет.
Лебедева подчеркнула, что отец, в отличие от матери Ивана, не возражал против лишения прав. «Суд, взвесив все за и против, лишил прав только отца, дав шанс матери и ребенку наладить свои отношения и жизнь», — заключила она.
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