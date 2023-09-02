Приморца обвинили в ЛГБТ-пропаганде из-за женского парика и платья

На жителя Приморья составили протокол о пропаганде ЛГБТ за прогулку в парике и платье

Фото: Никита Попов / РБК

На жителя Приморья составили административный протокол о пропаганде нетрадиционных отношений из-за прогулки в парике и платье, сообщили в региональном управлении МВД.

Полиция задержала 49-летнего мужчину — на него пожаловались жители села Варфоломеевка из-за прогулок в женской одежде и парике. Гражданин признал вину и раскаялся в содеянном.

Против задержанного составили протокол по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтении и смене пола (ч. 1 ст. 6.21 КоАП). Максимальное наказание по ней — штраф до 100 тыс. руб. Сотрудники МВД передали материалы дела в суд.

В августе Тверской районный суд Москвы оштрафовал блогера-трансгендера Андрея Петрова (известен под псевдонимом Милана Петрова) на 200 тыс. руб. за пропаганду ЛГБТ (ст. 6.21 КоАП). Кроме того, его оштрафовали на 50 тыс. руб. по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП).