Заседание глав стран СНГ началось в Кремле

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Заседание совета глав стран Содружества Независимых Государств (СНГ) началось в Кремле, сообщила пресс-служба президента России.

В своей вступительной речи глава российского государства Владимир Путин напомнил, что взаимодействие в рамках СНГ — это один из главных приоритетов внешней политики России.

«Для нас страны Содружества — самые близкие соседи, друзья, стратегические партнеры. И мы, естественно, настроены на всемерное укрепление нашего сотрудничества. Именно на это нацелены концепция российского председательства в 2024 году и масштабный план соответствующих мероприятий», — сказал Путин.

По его словам, у участников заседания «весьма насыщенная повестка дня». В частности, планируется уделить внимание экономической тематике и перспективам дальнейшего расширения торгово-инвестиционного взаимодействия в СНГ.

Ожидается, что по итогам заседаний в узком и широком составах будут подписаны соответствующие документы. Саммит завершит торжественный прием в честь зарубежных гостей.