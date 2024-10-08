Заседание глав стран СНГ началось в Кремле
Заседание совета глав стран Содружества Независимых Государств (СНГ) началось в Кремле, сообщила пресс-служба президента России.
В своей вступительной речи глава российского государства Владимир Путин напомнил, что взаимодействие в рамках СНГ — это один из главных приоритетов внешней политики России.
«Для нас страны Содружества — самые близкие соседи, друзья, стратегические партнеры. И мы, естественно, настроены на всемерное укрепление нашего сотрудничества. Именно на это нацелены концепция российского председательства в 2024 году и масштабный план соответствующих мероприятий», — сказал Путин.
По его словам, у участников заседания «весьма насыщенная повестка дня». В частности, планируется уделить внимание экономической тематике и перспективам дальнейшего расширения торгово-инвестиционного взаимодействия в СНГ.
Ожидается, что по итогам заседаний в узком и широком составах будут подписаны соответствующие документы. Саммит завершит торжественный прием в честь зарубежных гостей.
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