Армения на Совете глав МИД стран СНГ не подписала два документа
Ереван отказался присоединиться к двум итоговым заявлениям заседания Совета глав МИД стран СНГ, сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Ани Бадалян, передает госагентство «Арменпресс».
Представители республики не стали подписывать заявления «О принципах обеспечения евразийской безопасности» и «О недопустимости использования в международных отношениях односторонних ограничительных мер». Причины данного решения Бадалян не указала.
Заседание министров иностранных дел государства СНГ состоялось в Москве. Стороны подвели итоги совместной работы по реализации председательства России в организации в 2024 году. Участники встречи подписали несколько документов, касающихся работы в области международных отношений и совместных культурных и спортивных мероприятий.
В заявлении о безопасности в Евразии указано, что страны СНГ осознают важность сохранения системы международного права в своем пространстве, в основе которой лежит Устав ООН. Подписанты указали на недопустимость навязывания в международных отношениях правил, при выработке которых не было обеспечено равноправное участие всех заинтересованных сторон.
Во втором документе, от присоединения к которому отказался Ереван, отмечено, что принятие каким-либо государством односторонних ограничений не соответствует Уставу ООН и нормам международного права.
Следующее заседание глав МИД стран СНГ намечено на 11 апреля 2025 года в Казахстане. 8 октября пройдет встреча Совета глав стран Содружества.
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