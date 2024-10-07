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Политика ,  
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Армения на Совете глав МИД стран СНГ не подписала два документа

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Москве
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Москве (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Ереван отказался присоединиться к двум итоговым заявлениям заседания Совета глав МИД стран СНГ, сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Ани Бадалян, передает госагентство «Арменпресс».

Представители республики не стали подписывать заявления «О принципах обеспечения евразийской безопасности» и «О недопустимости использования в международных отношениях односторонних ограничительных мер». Причины данного решения Бадалян не указала.

Заседание министров иностранных дел государства СНГ состоялось в Москве. Стороны подвели итоги совместной работы по реализации председательства России в организации в 2024 году. Участники встречи подписали несколько документов, касающихся работы в области международных отношений и совместных культурных и спортивных мероприятий.

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В заявлении о безопасности в Евразии указано, что страны СНГ осознают важность сохранения системы международного права в своем пространстве, в основе которой лежит Устав ООН. Подписанты указали на недопустимость навязывания в международных отношениях правил, при выработке которых не было обеспечено равноправное участие всех заинтересованных сторон.

Во втором документе, от присоединения к которому отказался Ереван, отмечено, что принятие каким-либо государством односторонних ограничений не соответствует Уставу ООН и нормам международного права.

Следующее заседание глав МИД стран СНГ намечено на 11 апреля 2025 года в Казахстане. 8 октября пройдет встреча Совета глав стран Содружества.

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