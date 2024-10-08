Полиция Камчатки заявила о розыске сбившего медведицу водителя

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Полиция на Камчатке разыскивает злоумышленника, который сбил на трассе медведицу, оставив медвежонка сиротой, и скрылся с места происшествия. Об этом сообщило управления МВД по региону.

Административное дело возбуждено по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП). Нарушителю грозит лишение прав на срок до полутора лет или арест на 15 суток.

«Госавтоинспекцией принимаются меры по установлению виновника ДТП», — отметили в сообщении.

Осиротевший медвежонок тоже сбежал с места аварии.