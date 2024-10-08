Адвокат озвучил причину смерти сыгравшего «депутата» Наливкина актера

Андрей Неретин (Фото: BARAKuda / YouTube)

Актер Андрей Неретин, сыгравший «народного» депутата Виталия Наливкина в скетч-шоу канала BARAKuda, умер из-за обострения уже имеющихся заболеваний, об этом сообщила РБК адвокат съемочной группы Галина Антонец со ссылкой на медэксперта, проводившего вскрытие.

«Пообщалась с врачом, производившим вскрытие. Как нам пояснили, причина смерти — обострение имевшихся ранее заболеваний и, как следствие, остановка сердца. Насильственных повреждений, увечий нет. Тромб у него не отрывался», — сказала Антонец.

Неретин умер 5 октября в Приморье. Информацию о смерти актера подтвердил режиссер скетч-шоу «Виталий Наливкин» Андрей Клочков.

По его словам, актер ранее страдал от алкоголизма, однако последний год не пил и лечился. После того как Неретин узнал, что проект закрывается, «сорвался от расстройств и на протяжении двух дней пил беспробудно». Режиссер добавил, что за день до кончины Неретина госпитализировали.

Антонец сказала, что Неретин уже год не употреблял алкоголь, вел здоровый образ жизни и готовился к съемкам в новых фильмах.

Незадолго до смерти актера стало известно о возбуждении против Клочкова и продюсера шоу Семена Вавилова уголовного дела по статьям о незаконном изготовлении взрывчатых веществ и хулиганстве. Причиной для этого стал ролик «Виталий Наливкин предотвратил теракт». В нем фейковый чиновник стреляет из гранатомета и от выстрела падает рекламный щит с баннером «Единой России».

По словам Клочкова, по этим статьям команде может грозить от 10 до 15 лет заключения. После возбуждения дела команда проекта сообщила о его закрытии.