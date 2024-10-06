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Режиссер «Виталия Наливкина» опроверг планы на фильм с умершим актером

Режиссер «Виталия Наливкина» опроверг планы на фильм с умершим актером Неретиным
Андрей Неретин
Андрей Неретин (Фото: BARAKuda / YouTube)

Новый фильм с актером Андреем Неретиным, сыгравшим вымышленного депутата Виталия Наливкина в одноименном скет-шоу, не планировался, сообщил РБК режиссер проекта Андрей Клочков.

Ранее стало известно о смерти Неретина, после чего SHOT сообщил, что актер «должен был сняться в фильме в роли злодея-лодочника». По данным телеграм-канала, ему предложили сыграть в триллере, съемки должны были проходить во Владивостоке. Как отмечает SHOT, актер «был счастлив, что сможет вернуться к съемкам».

Клочков в разговоре с РБК сообщил, что его команде не было ничего известно о новом фильме с Неретиным. «Мы знали обо всех его контактах, обо всех его планах, кроме как с нами, он ни с какой другой съемочной группой не планировал ничего, по крайней мере нам про это ничего неизвестно», — сказал режиссер.

По его словам, художественного фильма в планах не было, планировался лишь новый ролик о том, что «на нас возбудили второе уголовное дело».

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Андрей Неретин

Неретин умер 5 октября в Приморье. Ранее он страдал от алкоголизма, однако последний год не пил и лечился. Как сообщил Клочков, после информации о закрытии проекта о депутате актер «сорвался от расстройств и на протяжении двух дней беспробудно пьянствовал». Скончался Неретин в больнице, точная причина смерти пока не известна.

Скет-шоу «Виталий Наливкин» выходило на YouTube-канале BARAKuda. На канал подписаны 833 тыс. человек (данные на момент публикации). Видео о вымышленном уссурийском депутате Наливкине набирали миллионы просмотров.

За несколько дней до смерти актера стало известно о возбуждении против Клочкова и продюсера шоу Семена Вавилова уголовного дела по статье о незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Причиной для этого стал ролик «Виталий Наливкин предотвратил теракт». В нем фейковый чиновник стреляет из гранатомета, и от выстрела падает рекламный щит с баннером «Единой России».

После возбуждения дела команда проекта сообщила о его закрытии.

4 октября Mash опубликовал ролик, в котором Неретин говорит о невозможности продолжать проект, так как «каждый раз после любых съемок» авторов «тянут в полицию» и «обещают посадить в тюрьму». «Мы ничего плохого не сделали, но вот так получается», — сказал актер.

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