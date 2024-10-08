Пашинян перед переговорами с Путиным прокатился на велосипеде по Москве

Пашинян прокатился на велосипеде по набережной Москва-реки

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян устроил велопрогулку по центру российской столицы. Он проехал по набережной Москва-реки.

Пашинян приехал на саммит СНГ, где собирался провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры стран СНГ собирались подвести итоги работы содружества в этому году и определить задачи на перспективу.