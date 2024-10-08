 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Пашинян прокатился на велосипеде по набережной Москва-реки

Пашинян перед переговорами с Путиным прокатился на велосипеде по Москве

Пашинян прокатился на велосипеде по набережной Москва-реки
Video

Премьер-министр Армении Никол Пашинян устроил велопрогулку по центру российской столицы. Он проехал по набережной Москва-реки. 

Пашинян приехал на саммит СНГ, где собирался провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры стран СНГ собирались подвести итоги работы содружества в этому году и определить задачи на перспективу.

Кремль рассказал о кульминации работы России во главе СНГ
Политика
Заседание Совета глав государств СНГ в Бишкеке в 2023 году

Минцифры запретит анонимные рекламные звонки

Роман Ротенберг пожаловался на "дискриминацию по национальному признаку" в КХЛ

Эксперты оценили рост цен на такси

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Свыше 1 тыс. человек эвакуированы в Феодосии из-за пожара на нефтебазе

Пятеро российских альпинистов погибли при восхождении на гору Дхаулагири

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Что определяет цену на водку в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Никол Пашинян Армения Россия переговоры
Материалы по теме
Армения на Совете глав МИД стран СНГ не подписала два документа
Политика
Алиев прибыл в Москву для переговоров с Путиным
Политика
Кремль рассказал о кульминации работы России во главе СНГ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 105,31 (+0,56) Инвестиции, 07 окт, 17:16 Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 96,06 (+1,19) Инвестиции, 07 окт, 17:16
В Москве впервые пройдет фестиваль еврейских шалашейГород, 14:11
Президент Туниса обошел конкурента в тюрьме и выиграл выборыПолитика, 14:10
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 14:09
Ректоры медицинских вузов посетили производство «Эвалар»Пресс-релиз, 14:05
С территории Ливана по Израилю запустили больше сотни ракетПолитика, 13:56
Что проверять перед первой крупной сделкойPro, 13:56
Прокурор объяснил отказ от исковых сроков изворотливостью коррупционеровПолитика, 13:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Пашинян прокатился на велосипеде по набережной Москва-рекиПолитика, 13:53
Алиев прибыл в Москву для переговоров с ПутинымПолитика, 13:39
Совет Евросоюза утвердил новый санкционный режим против РоссииПолитика, 13:38
Грузинский чемпион UFC вызвал Махачева на бойСпорт, 13:37
Риелторы оценили долю новостроек Москвы с беспроцентной рассрочкойНедвижимость, 13:35
Британия ввела санкции против начальника войск РХБЗ Игоря КирилловаПолитика, 13:32
Как лицензия от ЦБ Индии поможет PayU вернуть потерянную часть рынкаОтрасли, 13:30