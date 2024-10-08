Федерация альпинизма: тела альпинистов надо забрать быстрее, иначе их засыпет

Федерация назвала сложность для вывоза тел погибших в Непале альпинистов

Группа Александра Душейко при восхождении на гору Дхаулагири (Фото: dhaulagiri_8167 / VK)

Альпинисты, чьи знакомые погибли при восхождении на гору Дхаулагири в Непале, попытаются вывезти их тела, сообщил вице-президент федерации альпинизма Архангельской области Дмитрий Чернышев. Его слова приводит «РИА Новости».

«Надо их в кратчайшие сроки забрать, иначе их засыпет лавинами. (…) Мы открыли сбор средств, потому что вертолетная компания запросила гигантскую сумму», — сказал Чернышев.

По его словам, в группе участвовали два альпиниста из Архангельской области.

Пятеро российских альпинистов погибли при восхождении на гору Дхаулагири, упав с высоты 7,6 км, сообщила The Himalayan Times компания Heli Everest, проводившая спасательную операцию. Тела альпинистов нашли на высоте 7,1 км. По словам представителя альпинистского сообщества Анны Пиуновой, они сорвались все вместе.

По данным издания, среди погибших — глава экспедиции Александр Душейко, а также Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой. Экспедиция стартовала 6 сентября. Душейко сообщил, что участники получили все необходимые документы, разрешения и продовольствие.

Александр Душейко при восхождении на гору Дхаулагири в Непале (Фото: rossia / VK) Фото: rossia / VK Фото: rossia / VK Фото: rossia / VK Фото: rossia / VK Фото: rossia / VK Предполагаемое место гибели альпинистов (Фото: annapiunova / VK)

Высота горы Дхаулагири (с санскрита «Белая гора») — 8167 м, массив тянется на 120 км. Она занимает седьмое место по высоте в мире, впервые ее покорили в 1960 году.