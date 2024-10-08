Посольство рассказало, как нашли погибших в Непале альпинистов
Гибель группы российских альпинистов во время восхождения на гору Дхаулагири подтвердило посольство России в Непале. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь дипмиссии Алена Данилова. Тела нашли при облете местности в ходе поисково-спасательной операции.
Ранее представитель альпинистского сообщества Анна Пиунова сообщила, что пятеро российских альпинистов сорвались с почти 7 тыс. м. По ее данным, альпинисты находились в связке, когда упали.
Посольство связалось с выжившими альпинистами и поддерживает контакт с местными властями и координаторами экспедиции, отметили в пресс-службе дипмиссии.
«В данный момент прорабатывается вопрос о технической возможности спуска тел с горы для их последующего опознания и репатриации», — говорится в сообщении.
Экспедиция вышла из высотного лагеря в 6:00 два дня назад, 6 октября. Погибли Александр Душейко, который возглавлял группу, а также Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой.
Ранее восхождение завершили еще трое альпинистов: Валерий Шамало, Денис Алексенко и белорус Артем Ценцевицкий.
Высота горы Дхаулагири (с санскрита «Белая гора») — 8167 м, массив тянется на 120 км. Гора занимает седьмое место по высоте в мире, впервые ее покорили в 1960 году.
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