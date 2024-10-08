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Стала известна причина гибели альпинистов на горе в Непале

Российские альпинисты в Непале сорвались с высоты 7,6 км
Группа&nbsp;Александр Душейко&nbsp;при восхождении на гору Дхаулагири
Группа Александр Душейко при восхождении на гору Дхаулагири (Фото: rossia / VK)

Пятеро российских альпинистов погибли при восхождении на гору Дхаулагири, упав с высоты 7,6 км, сообщила The Himalayan Times компания Heli Everest, проводившая спасательную операцию. Тела альпинистов нашли на высоте 7,1 км.

Они сорвались все вместе, рассказала представитель альпинистского сообщества Анна Пиунова.

По данным издания, среди погибших — глава экспедиции Александр Душейко, а также Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой. По словам Душейко, который вел хронику восхождения вплоть до своей смерти, экспедиция началась 6 сентября. Несколько раз он писал, что прогноз погоды «не радует», а однажды альпинисты «еле успели свалить с горы, за все время были только два нормальных солнечных дня».

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Высота горы Дхаулагири (с санскрита «Белая гора») — 8167 м, массив тянется на 120 км. Она занимает седьмое место по высоте в мире, впервые ее покорили в 1960 году. Продолжительное время непройденной оставалась северная сторона горы. Маршрут осложняется 400-метровым скальным барьером, который начинается с высоты 7,1 км. Верхняя его часть прикрыта ледовой шапкой, нависающей над скальной стеной, что требует от альпинистов выносливости и высокого мастерства.

С этой группой гору покорял шестой альпинист — Валерий Шамало, но он отказался продолжить восхождение и остался на высоте 7,4 км. Шамало отказался от восхождения из-за плохого самочувствия, он три ночи провел выше 7 км и сам спустился до лагеря на высоте 6,1 км, его вертолетом эвакуировали в госпиталь. Также восхождение завершили Денис Алексенко и Артем Ценцевицкий, они вернулись в основной лагерь.

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