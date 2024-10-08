Александр Яковенко покинет пост ректора Дипломатической академии

Александр Яковенко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Бывший посол России в Лондоне Александр Яковенко в ближайшее время покинет пост ректора Дипломатической академии, об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на секретариат вуза.

По данным издания, ожидаемый уход Яковенко связан с тем, что 21 октября 2024 года ему исполнится 70 лет — это предельный возраст для руководителей государственных и муниципальных вузов. Тогда же истекает срок его контракта с Дипакадемией.

РБК направил запрос в Дипакадемию.

Новым ректором, говорится в материале, может стать проректор МГИМО по правовым, административным вопросам и цифровизации Сергей Шитьков.

На сайте МГИМО указано, что Шитьков — выпускник Дипакадемии, он окончил ее в 2002 году по специальности «Международные отношения». В 1990-х годах Шитьков работал учителем истории в московской средней школе, затем поступил на работу в МИД. В 2000 году его перевели в МГИМО, где создал и возглавил юридический отдел.

Яковенко был назначен ректором Дипломатической академии МИДа в августе 2019 года. До этого он в течение восьми лет возглавлял российское посольство в Великобритании. Он также занимал должность замминистра иностранных дел, а до этого был главой департамента информации и печати МИДа.